Grüne wollen 1. Klasse in Regionalzügen abschaffen Stand: 29.08.2022 11:55 Uhr Um mehr Platz in Zügen des Nah- und Regionalverkehrs zu schaffen, wollen die Grünen in Niedersachsen die Trennung von 1. und 2. Klasse aufheben. Andere Parteien kritisieren, dass dies kaum helfen würde.

Die Forderung haben die Grünen in ihr Programm zur Landtagswahl am 9. Oktober aufgenommen. "Diese Zwei-Klassen-Einteilung der Bahn im Nah- und Regionalverkehr passt nicht mehr in die heutige Zeit", sagte Grünen-Landeschef Hanso Janßen. Es wirke "anachronistisch, wenn wir oftmals fast leere Waggons der Regionalbahnen durch die Gegend fahren, während gleichzeitig Abteile überfüllt sind". Busse würden ebenfalls ohne 1. Klasse auskommen. Im Sinne der Verkehrswende sollten mehr Kapazitäten für Bahnfahrende geschaffen werden. Für Pendlerinnen und Pendler wäre das Ende der Klassen-Aufteilung eine Erleichterung, so Janßen.

Parteimitglieder sehen Vorschlag mitunter kritisch

Der Vorstoß ist innerhalb der Partei umstritten. Bei der Abstimmung des Wahlprogramms auf dem Grünen-Landesparteitag im Juni gab es gegensätzliche Meinungen zu dem Thema. Einige Parteimitglieder fürchteten etwa, dass man damit gesellschaftliche Gruppen ausschließen würde.

SPD: Wesentliche Veränderung nur durch mehr Züge möglich

Die Sozialdemokraten sind offen für eine Debatte. "Um aber tatsächlich die Kapazitäten im Nahverkehr zu erhöhen, ist das einzige Mittel, mehr Züge einzusetzen", sagte SPD-Verkehrspolitiker Christoph Bratmann. Das Abschaffen der 1. Klasse würde das Platzangebot seiner Einschätzung nach nur unwesentlich erhöhen.

CDU und FDP wollen Angebot beibehalten - und mehr Waggons

Christdemokraten wie Generalsekretär Sebastian Lechner sprechen sich klar für das Beibehalten der 1. und 2. Klasse aus. Man respektiere den wirtschaftlichen Nutzen in Nahverkehrszügen. Auch die FDP ist gegen das Abschaffen der beiden Kategorien. Dies würde die Sitzplatzkapazität nur geringfügig erhöhen - notwendig wäre eine Verlängerung der Züge, sagte FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner.

Betreiber sollten laut AfD erst mal "Minimalforderungen" erfüllen

AfD-Spitzenkandidat Stefan Marzischewski bezeichnete die Frage als "überflüssige Diskussion", solange es den Verantwortlichen nicht gelinge, wenigstens die Minimalforderungen umzusetzen - wie etwa eine höhere Pünktlichkeit. "Wenn es aus unternehmerischen Gesichtspunkten lohnt, eine 1. Klasse beizubehalten, spricht wenig dagegen. In überfüllten Zügen muss sie aber umgehend für alle Reisenden geöffnet werden."

Was würde Aufheben der 1. Klasse nutzen?

Wie viel Kapazitäten durch das Abschaffen der 1. Klasse geschaffen würden, hängt auch vom Bahnunternehmen und den Zügen ab. Die S-Bahn Hannover etwa bietet in den Zügen einer bestimmten Baureihe 180 Sitzplätze in der 2. und zwölf Sitzplätze in der 1. Klasse an. Darüber hinaus stünden 14 Klappsitze und mehr als 200 Stehplätze zur Verfügung. In anderen Zügen sei das Verhältnis zwischen 1. und 2. Klasse ähnlich. Bislang wird die 1. Klasse im Nah- und Regionalverkehr mitunter freigegeben, wenn die 2. Klasse überfüllt ist.

