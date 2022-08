Birkner im Sommerinterview: Brennelemente für AKW bestellen Stand: 11.08.2022 06:00 Uhr Der NDR Niedersachsen hat in den vergangenen Wochen die Parteispitzen zum sportlichen Sommerinterview gebeten. Den Abschluss macht Stefan Birkner von der FDP. Gespielt wird das finnische Wurfspiel Mölkky.

von Claudia Wohlsperger und Torben Hildebrandt

Tischtennis, Boule, Krocket und - Mölkky. Der NDR in Niedersachsen fordert die Spitzenpolitiker und -politikerinnen im Sommerinterview auch sportlich heraus. Im Interview geht es um Politisches und Persönliches. Der FDP-Landeschef und Spitzenkandidat Stefan Birkner über die Energiekrise, Bildungspolitik und über das Familienleben in Wahlkampfzeiten. Mölkky ist das wohl unbekannteste unserer Sommerinterview-Spiele. Bei dem finnischen Wurfspiel mit Holzklötzchen gilt es, Punkte zu sammeln: Entweder, indem möglichst viele Klötze umgeworfen werden, oder indem gezielt ein einzelner Klotz getroffen wird - und dann die aufgedruckte Anzahl an Punkten gilt. Den FDP-Mann Stefan Birkner haben wir mit dieser Spiele-Auswahl nicht überrascht: "Weil wir das zu Hause haben!" Umso besser: mehr Zeit für Spiel und Themen mit der Leiterin der Redaktion Landespolitik, Martina Thorausch.

Energiekrise: So viel Strom produzieren, wie möglich

Beim Thema Atomkraft fordert Birkner, neue Brennelemente für die bestehenden Kernkraftwerke in Deutschland zu beschaffen. Damit könnten und müssten die Anlagen dann drei bis vier Jahre weiterlaufen, um die Kapazitäten sinnvoll zu nutzen. "Also ein überschaubarer Zeitraum, der genutzt werden muss, um der Energiekrise etwas entgegenzusetzen", sagt Birkner im Sommerinterview mit dem NDR Niedersachsen. Es gehe dabei nicht um einen dauerhaften Wiedereinstieg in die Kernenergie, aber: "Wir brauchen jede Energieerzeugungsart, die wir zur Verfügung haben. Wir haben beim Gas Knappheit, aber wir sehen auch, der Strompreis entwickelt sich immer weiter nach oben. Da muss man gegenhalten und so viel Strom produzieren wie möglich."

Birkner: Weniger CO2 durch Atomkraft

Birkner fordert von der Bundesregierung ein politisches Signal für die Energieversorger, so schnell wie möglich Brennelemente zu beschaffen. "Um vorbereitet zu sein, würde ich im Zweifelsfall sagen: Man muss ein gewisses Risiko eingehen, dass man sie nicht braucht. Aber dann haben wir sie", sagt er. Es gehe dabei um rund sechs Prozent der Strommenge. Würden die Atomkraftwerke vom Netz gehen, müsste diese Menge durch Strom aus Kohlekraftwerken ersetzt werden, was entsprechend mehr CO2-Emissionen verursache. Angesichts der großen Anstrengungen, die Emissionen zu reduzieren, leuchte ihm das nicht ein, so Birkner. Sorge bereitet dem FDP-Politiker, dass die Frage des Weiterbetriebs der Kernkraftwerke an der niedersächsischen Landtagswahl scheitern könnte, "dass das aus der grünen Haltung aus Niedersachsen heraus nicht weiter verfolgt wird."

Großbaustelle Kita - Pakt für frühkindliche Bildung

Große Baustellen im Land sieht Birkner im Bildungsbereich. Er fordert einen Pakt für die frühkindliche Bildung. Bei den Kindergärten und Krippen "haben wir eine Situation, die für alle total unbefriedigend ist: für die Kommunen, die sonstigen Träger, die Eltern, auch für die Landespolitik". Das Land müsse etwa sicherstellen, dass es seinen finanziellen Verpflichtungen nachkomme, so Birkner. Außerdem müssten alle Beteiligten zusammenkommen, um ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Der Handlungsbedarf sei offenkundig "und auch ein Stück weit das Versagen der bisherigen Politik, dass man auf das Problem keine Antworten hat". Die habe er zwar auch nicht bis ins letzte Detail. Umso wichtiger sei es, alle Akteure an einen Tisch zu setzen.

Reisepässe online verlängern

Bei der Landtagswahl will Birkner aber auch mit dem Thema Digitalisierung punkten. Auf den ersten Blick kein besonders packendes Thema. "Das ist durchaus emotional", erwidert Birkner. Dass in der Corona-Zeit digitale Lernangebote nicht schnell hätten umgesetzt werden können oder Behörden nicht erreichbar waren, sei etwas, das "den Alltag prägt." Es müsse möglich sein, dass Reisepässe online verlängert werden können oder Kindergeld über ein digitales System direkt ausgezahlt wird.

FDP will zweistelliges Ergebnis

Bei der Landtagswahl am 9. Oktober will die FDP ein zweistelliges Ergebnis erreichen. Man wolle so stark wie möglich im Landtag vertreten sein, so Birkner. In Umfragen liegt die FDP bei sieben Prozent. "Die Dynamik zu zweistellig, die ist im Wahlkampf drin. Insbesondere, wenn die Menschen im Land überhaupt erst mal wahrnehmen, dass Landtagswahl ist", so Birkner. Dass im Wahlkampf wenig Zeit für die Familie bleibe, sei eine Folge des Berufs. Das sei in seiner Familie aber allen klar und werde akzeptiert. Die Kinder hätten außerdem ein Alter, in dem das kein großes Thema mehr sei.

Robert Habeck ist Birkners Schwippschwager

Birkner ist übrigens nicht der einzige Berufspolitiker im Kreis seiner Familie. Zu dem gehört nämlich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. "Unsere Frauen sind Schwestern. Ich glaube, man würde es klassischerweise als Schwippschwager bezeichnen." Ein FDP-Politiker und ein Grüner in derselben Familie - geht das gut? Die Politik spiele bei Familientreffen keine Rolle, so Birkner. Da stünden familiäre Themen im Vordergrund. Vielleicht auch das ein oder andere Mölkky-Spiel. Denn dabei zeigt sich Birkner treffsicher. Er zielt auf den Klotz mit der aufgedruckten 11 - und trifft. Das wäre doch auch was für die Landtagswahl, oder? "Das wäre super, da würden wir uns sehr drüber freuen", sagt Birkner.

