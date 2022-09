April bis Juli: Der Ticker zur Landtagswahl in Niedersachsen

Die Sozialdemokraten setzen auf die Schwerpunkte bezahlbare Energie und Mieten, digitale Bildung sowie eine bessere Pflege.

NDR Sommerinterview mit Grünen-Spitzenkandidatin Hamburg

Julia Willie Hamburg spricht mit dem NDR in Niedersachsen über Lehrkräftemangel, Ausbau von Windenergie - und ihren zweiten Vornamen.

Landesschülerrat fordert: Wählen mit 16 Jahren

Das Wahlrecht für 16-Jährige bei Kommunalwahlen habe sich bewährt, meint der Vorsitzende des Landesschülerrats, Malte Kern. Er verweist auf andere Bundesländer wie Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein, die dies praktizieren.

23 Parteien sind zur Landtagswahl zugelassen

Neben den sechs Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP, AfD und Die Linke hat der Landeswahlausschuss 17 weitere Vereinigungen als Parteien anerkannt. Hier finden Sie eine Liste aller zugelassenen Parteien:

Ist die Landesliste der AfD rechtssicher?

Der frühere Wahlkampfkoordinator der Partei, Andreas Klahn, weist darauf hin, dass es "Anfechtungen gegen die Delegierten-Aufstellungsversammlung gibt, weil Parteimitglieder eklatante Rechtsbrüche und willkürliches Organisationsversagen des Landesvorstands bei der Vorbereitung derselben beklagen." Diese Klagen seien auf dem Weg zu zivilen Gerichten. Kritiker aus den eigenen Reihen bemängeln zudem, dass der letzte Delegiertenparteitag so gar nicht hätte durchgeführt werden dürfen.

Energiekrise dominiert die Themen

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Niedersachsen haben es landespolitische Themen schwer, bei den Menschen durchzudringen. Die Energiekrise dominiert zurzeit die Debatten. Was sagen die Spitzenkandidaten und die Spitzenkandidatin zu dem Thema?

NDR Sommerinterview mit CDU-Spitzenkandidat Althusmann

CDU-Chef Bernd Althusmann spricht mit dem NDR in Niedersachsen über das Neun-Euro-Ticket, die drohende Gaskrise - und seine Vergangenheit als Kampfsportler.

CDU beschließt Wahlprogramm einstimmig

Auf dem Landesparteitag in Lingen hat die CDU ihr Wahlprogramm zur Landtagswahl einstimmig beschlossen. Im Mittelpunkt sollen Kinder und Jugendliche stehen - so sieht das Programm eine Unterrichtsgarantie und die Ausbildung von 10.000 zusätzlichen Kita-Fachkräften bis 2027 vor. Auch will die CDU die Vorschulen wieder einführen.

Linke präsentiert Wahlkampagne vor dem Landtag

Die Linke stellt das Thema Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer Wahlkampagne. Konkret geht es der Partei um mehr Lehrkräfte, einen Ausbau der Schulsozialarbeit und bezahlbaren Wohnraum. Finanziert werden soll das unter anderem über eine Vermögenssteuer. Die Partei liegt in Umfragen derzeit unter der Fünf-Prozent-Hürde - und würde damit den Einzug in den Landtag erneut verpassen.

Grüne stellen Wahlplakate und -kampagne vor

"Endlich machen" heißt der Slogan der Grünen zur Landtagswahl. Damit verweist die Partei auf ihre Regierungs-Ambitionen. Außerdem haben die Grünen in Hannover ihre Wahlplakate vorgestellt.

Der Niedersachsen-Trend zur Landtagswahl ist da

Infratest Dimap hat im Auftrag des NDR in einer repräsentativen Umfrage die Stimmung im Lande erfragt. Das Ergebnis: Da ist plötzlich Schwung drin in der Politik in Niedersachsen. Die SPD verliert deutlich, die CDU kämpft sich ran und am stärksten legen die Grünen zu. Die Umfrage ist natürlich eine Momentaufnahme. Bundespolitische und internationale Einflüsse sind unverkennbar. Und in drei Monaten kann auf allen Ebenen noch viel passieren. Aber an diesen Zahlen kommt erst einmal keiner vorbei.

AfD kürt Stefan Marzischewski-Drewes zum Spitzenkandidaten

Als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl schickt die AfD Stefan Marzischewski-Drewes ins Rennen. Die Delegierten haben den 56-jährigen Arzt aus Gifhorn bei der Aufstellungsversammlung der Partei in Dötlingen (Landkreis Oldenburg) gewählt. Den zweiten Listenplatz hat der stellvertretende Landesvorsitzende Ansgar Schledde inne.

Wahl-O-Mat - eine Entscheidungshilfe für die Landtagswahl

Seit 2002 gibt es den Wahl-O-Mat zu Bundestags-, Landtags- und Europawahlen. Er soll Nutzerinnen und Nutzern eine Orientierung liefern, die noch unentschlossen sind, welcher Partei sie ihre Stimme geben. Wer steckt eigentlich hinter dem Wahlhilfetool? Und wie entstehen die Thesen? Diese und weitere Antworten erfahren Sie in folgendem FAQ zum Wahl-O-Mat:

Fragen und Antworten zum Kandidaten-Check

Sie haben Fragen rund um den Kandidaten-Check zur Landtagswahl in Niedersachsen - zum Beispiel wie die Kandidatinnen und Kandidaten kontaktiert werden? Oder wer sich die Fragen überlegt, die alle beantworten? Oder was es überhaupt mit dem Kandidaten-Check auf sich hat? In unserem FAQ finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen:

Kandidaten-Check zur Landtagswahl läuft an

Um den Wählerinnen und Wählern kurz vor der Landtagswahl die Entscheidung zu vereinfachen, welchem Direktkandidaten oder welcher Direktkandidatin sie ihre Stimme geben wollen, bietet der NDR den Kandidaten-Check an, in dem sich die Wahlkreis-Kandidierenden vorstellen. Mitmachen können ab sofort alle Direkt-Kandidierenden. Was sie dafür machen müssen und wie das funktioniert, erfahren Sie hier:

Grüne wollen Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen

Auf ihrem Landesparteitag in Wolfenbüttel haben Niedersachsens Grüne ihr Wahlprogramm einstimmig verabschiedet. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien wollen sie Tempo machen - und 2,5 Prozent der Landesfläche für den Bau von Windrädern ausweisen. Außerdem wollen die Grünen den Nahverkehr verbessern und ein Klimaticket anbieten, damit die Menschen in ganz Niedersachsen kostengünstig Busse und Bahnen nutzen können.

AfD darf Parteitag in Lüneburg durchführen

Die AfD in Niedersachsen hatte Probleme, einen Ort für ihren Parteitag zu finden, weil mehrere Städte Anfragen abgelehnt hatten. Jetzt hat das Oberverwaltungsgericht im Fall Lüneburg entscheiden, dass die Stadt der AfD die LKH-Arena für ihren Parteitag zur Verfügung stellen muss. Auf dem Parteitag will die AfD ihr Wahlprogramm und ihre Landesliste für die Landtagswahl im Herbst beschließen.

Vielen Kommunen fehlen noch Wahlhelfer

Für eine Wahl sind sie unerlässlich: Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sorgen dafür, dass am Wahltag alles reibungslos abläuft und dass nach 18 Uhr die Stimmen ausgezählt werden. Vielen Kommunen fällt es allerdings schwerer als früher, Freiwillige für das Ehrenamt zu gewinnen - und so fehlen in Niedersachsen vier Monate vor der Wahl noch Tausende Wahlhelfer. Einige Kommunen lassen sich deshalb besondere Lockmittel einfallen. Ist da vielleicht was für Sie dabei?

AfD beendet Parteitag vorzeitig - ohne Wahlprogramm

Warum die AfD ihren Parteitag früher als geplant beendet hat, darüber wurde nichts bekannt. Das Wahlprogramm für die Landtagswahl soll nun zusammen mit der Landesliste beschlossen werden. Einen Termin gibt es dafür noch nicht. Spätestens zum 1. August muss das Programm bei der Landeswahlleiterin vorliegen.

SPD beschließt Wahlprogramm und stellt Landesliste auf

Auf ihrem Landesparteitag in Hildesheim hat die SPD ihre Landesliste aufgestellt und ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl beschlossen. Mit einer Zustimmung von 100 Prozent wählten die Delegierten den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil auf den ersten Platz der Landesliste.

CDU stellt Landesliste auf

Die CDU in Niedersachsen hat die Liste ihrer Kandidatinnen und Kandidaten für die Landtagswahl aufgestellt, angeführt wird sie vom CDU-Chef und amtierenden Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Erstmals wurde die Liste paritätisch besetzt - zumindest auf den ersten 62 Plätzen.

Was folgern Parteien in Niedersachsen aus der NRW-Wahl?

Die Bürgerinnen und Bürger in Nordrhein-Westfalen haben einen neuen Landtag gewählt. Die CDU wurde mit Abstand stärkste Kraft, die Grünen legten ordentlich zu, SPD und FDP verloren Stimmen. Die Parteien in Niedersachsen ziehen daraus ihre Schlüsse für die am 9. Oktober hierzulande anstehende Landtagswahl. Während SPD und FDP für die hiesige Landtagswahl eine ganz andere Ausgangslage ausmachen als in NRW, sehen sich CDU und Grüne im Aufwind und hoffen durch ihr gutes Abschneiden bei der NRW-Wahl auf Schwung für die Landtagswahl in Niedersachsen.

FDP beschließt Wahlprogramm für die Landtagswahl

Im Fokus des Wahlprogramms der FDP zur Landtagswahl in Niedersachsen stehen die drei Themenfelder Digitalisierung, Bildung und Wirtschaft. Unter anderem will die Partei bis 2025 für eine flächendeckende Glasfaseranbindung in Niedersachsen sorgen, sich für ein höheres Einstiegsgehalt für Lehrerinnen und Lehrer einsetzen und stärker auf öffentlich-private Partnerschaften setzen.

Jugendverbände von SPD, Grünen, FDP und Linken fordern Wahlrecht ab 16

In fünf Bundesländern dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bei einer Landtagswahl mit abstimmen, in Niedersachsen bislang nicht. Die niedersächsischen Jugendverbände von Grünen, SPD, Linke und FDP fordern, dies zu ändern. Die CDU ist dagegen. Gründe für und gegen ein Wahlrecht ab 16 Jahren erfahren Sie im folgenden Pro und Contra.

