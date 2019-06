Stand: 21.06.2019 19:33 Uhr

Hurricane 2019: Plastikfrei und Spaß dabei

Grün ist in - das gilt auch für das Hurricane Festival 2019. So haben sich die Veranstalter in diesem Jahr ihre Daumen extra grün angestrichen und vor allem in Sachen Müllvermeidung die Standards ein Stück höher angesetzt. Der erklärte Hauptfeind? Plastik. "Wir wollen Plastikmüll so weit es geht vermeiden", sagt Sina Klimach vom Hurricane-Veranstalter FKP Scorpio. Für 2019 seien deshalb Plastik-Besteck, Plastik-Strohhalme und sogar Kaffee-Rührstäbchen aus Plastik sowie Kunststoff-Konfetti komplett aus den Bereichen hinter den Bühnen verbannt.

Hurricane 2019: Das grünste Hurricane ever?





















Das Ziel: 70 Prozent weniger PET

Auch beim Thema Getränke haben PET und Co. striktes Backstage-Verbot: Für Bands und Crew gibt es das kühle Wasser nach dem Schwitzen ausschließlich aus Glasflaschen und aus insgesamt 14 Trinkwasserspendern samt Papier-Bechern. "70 Prozent weniger Einwegflaschen - das sollten wir damit hinbekommen", so Klimach. Komplett auf sie zu verzichten sei zwar noch nicht möglich, aber zumindest der Plan für die kommenden Jahre. Musiker und Mitarbeiter - schön und gut. Aber leben auch die Festival-Besucher den Anti-Plastik-Lifestyle?

Videos 03:23 Hallo Niedersachsen Hurricane-Festival öffnet seine Tore Hallo Niedersachsen Erfahrungsgemäß findet das Hurricane Festival immer an den regenreichsten Sommertagen statt - dieses Jahr sieht es jedoch so aus, als wenn die Schlammschlacht ausbliebe. Video (03:23 min)

Verpackungen - besser im Sack als im Gras

Beim Rundgang über die Zeltplätze zeigt sich schon am ersten Tag offenbar ein Umdenken, denn viele Fans machen auffälligen Gebrauch von Müllsäcken: An jedem dritten Zelt hängt ein gelber Sack mit Schokoriegel-Papier oder leeren Frikadellen-Packungen darin. Auch das ist eine Neuerung auf dem Hurricane 2019 - die gelben Säcke, die Besucher zusätzlich zu den Standard-Müllsäcken gegen Pfand am Zeltplatz-Eingang bekommen. Ab und an - aber nicht immer - fein säuberlich getrennt daneben: eine Extra-Tüte mit leeren Bierdosen darin. "Wegen Umwelt und so", hört man von einigen. "Weil wir ja nur einen Planeten haben", von anderen in etwas nüchtererem Zustand.

"Wir wollen kein zugemülltes Festival"

Ziemlich ernst nehmen das Thema Müllvermeidung auch Melissa Beitz und ihre Freunde. Sie haben erst gar kein Einweg-Geschirr zum Festival mitgebracht - weder Becher noch Besteck oder Teller. Das Wasser? Kommt aus großen Kanistern statt aus vielen kleinen PET-Flaschen. Sogar die Luftmatratzen haben die Musikfans vor ihrem Aufbruch nach Scheeßel aus ihren Kunststoff-Verpackungen befreit. "Wir wollen ja auch selbst kein zugemülltes Festival haben", sagt Melissa Beitz. Viele andere Festival-Gänger folgen dem Aufruf des Veranstalters und verzichten auch auf Plastik-Strohhalme - selbst wenn die Alternativen aus Papier leicht durchweichen.

Weitere Informationen Hurricane Festival 2019: Alle Infos Tag eins des Hurricane Festivals war erfolgreich. Heute geht es weiter unter anderem mit Mumford & Sons und Macklemore. NDR.de zeigt einige Konzerte im Livestream. mehr

Hurricane - und kein Zelt bleibt stehen

Völliges Neuland ist der besonnene Umgang mit Müll allerdings nicht auf dem Hurricane-Festival. Mit mehreren Ideen geht man schon länger gegen Abfallberge vor. So gibt es Foodsharing-Zelte, in denen noch nicht verdorbene Lebensmittel abgegeben werden können. Müllabfuhren sind jeden Tag unterwegs und nach jedem Festival wird der Abfall in großen Anlagen getrennt. Nicht benötigte Zelte, Schlafsäcke und Isomatten können an die Organisation "Hanseatic Help" gespendet werden und gehen später auch an Obdachlose. Die "Beeke-Löwen", die sich für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke engagieren, machen ebenfalls ein Angebot: Sie nehmen auf dem Gelände altes Campingzubehör entgegen, reinigen und reparieren es und geben es gegen eine Spende im folgenden Jahr an Festival-Besucher zurück.

Gesündere Umwelt = Mehr Festivals

Obwohl das alles bereits existierte, sei das Hurricane 2019 gefühlt grüner, finden viele Fans. "Früher habe ich das mit dem Müll nicht so eng gesehen", sagt Caroline Müller aus Neuss, die schon seit einigen Jahren auf Festivals geht. Aber bei sich selbst und bei vielen anderen beobachte sie ein echtes Umdenken. Auch wenn die mit Bierdosen und braunen Bananenschalen gepflasterten Zelt-"Vorgärten" auf dem Hurricane noch oft genug zu sehen sind - sie werden seltener. Denn, so bringt es ein anderer Besucher auf den Punkt, eine sauberere Umwelt bedeutet mehr und länger etwas von der Erde. Und das heißt: Es gibt noch lange Festivals zu feiern.

Weitere Informationen N-JOY Hurricane Festival 2019: Alle Highlights N-JOY Der erste Tag ist schon um, doch es geht noch weiter: In Scheeßel geht die Party ab. Und zwar mit Macklemore, Mumford & Sons, AnnenMayKantereit ... das sind nur einige der musikalischen Sahnehäubchen, die euch erwarten. mehr

Dieses Thema im Programm: N-JOY | 21.06.2019 | 16:00 Uhr