Zwei Verletzte nach Straßenbahn-Vollbremsung in Hannover

Bei der Vollbremsung einer Stadtbahn sind in Hannover zwei Frauen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Autofahrer am Dienstagmittag in der Innenstadt rückwärts einparken. Dabei blockierte der 38-Jährige mit seinem Wagen die Kurt-Schumacher-Straße. Der 51-jährige Fahrer einer Straßenbahn der Linie 17 bremste daraufhin scharf ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzten eine 26- und eine 89-jährige Frau in der Bahn zu Boden. Die jüngere Frau konnte vor Ort versorgt werden. Die Seniorin kam in ein Krankenhaus. Um den genauen Unfallhergang zu klären, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover