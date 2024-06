Stand: 03.06.2024 15:33 Uhr Zwei Überfälle auf Jugendliche: Polizei sucht Zeugen

Nachdem in Hannover an zwei Tagen Jugendliche überfallen worden sind, bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Zunächst hatten am Freitag, 24. Mai, im Dünenweg in Herrenhausen etwa zehn Jugendliche einen 13-Jährigen angegriffen. Sie schlugen ihn, besprühten ihn mit Pfefferspray und raubten ihm Kopfhörer, Cappy und Halskette. Tags darauf überfiel eine ähnlich große Gruppe einen 17-Jährigen in der Hollerithallee in Marienwerder. Hier schlugen die Täter ihr Opfer und griffen es mit einem Messer an. Die Täter raubten außerdem eine Halskette. Beide Opfer wurden leicht verletzt. Die Polizei nahm zwei 16 und 17 Jahre alte Tatverdächtige vorläufig fest. Die Polizei in Hannover bitte um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0511) 109 45 15.

