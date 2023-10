Zwei Stadtbahnen in Hannover kollidiert - Ursache gefunden

Stand: 11.10.2023 10:10 Uhr

In Hannover sind am Dienstagabend zwei Stadtbahnen zusammengestoßen - 22 Menschen wurden verletzt. Nun gibt es Erkenntnisse zur Unfallursache: Laut Polizei ist an einer Weiche ein Fehler aufgetreten.