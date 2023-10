Hannover: Stadtbahnen kollidiert - eine Million Euro Schaden Stand: 11.10.2023 19:10 Uhr In Hannover sind am Dienstagabend zwei Stadtbahnen zusammengestoßen - 16 Menschen wurden verletzt. Laut üstra war an einer Weiche ein Fehler aufgetreten. Der Schaden liegt bei rund einer Million Euro.

Wie die Verkehrsbetriebe üstra am Mittwoch mitteilten, hat ein technischer Defekt dazu geführt, dass eine Weiche sich nicht umgestellt hatte. Eine der beiden Straßenbahnen konnte dadurch nicht wie geplant das Gleis wechseln. Sie habe eigentlich an der Freundallee, Ecke Hans-Böckler-Allee abbiegen sollen, fuhr aber geradeaus und kollidierte mit einer entgegenkommenden Bahn, sagte üstra-Sprecher Heiko Rehberg dem NDR Niedersachsen. Dazu sei menschliches Versagen gekommen, da der laut üstra als erfahren geltende Fahrzeugführer ein entsprechendes Hinweis-Signal übersah und nicht eingriff. Die üstra bezifferte am Mittwoch die Reparaturkosten auf rund eine Million Euro.

16 Menschen wurden leicht verletzt

Bei dem Unfall waren 16 Menschen leicht verletzt worden, zunächst war sogar von 22 Verletzten ausgegangen worden. Bei dem Zusammenstoß war eine Bahn entgleist. Beide Stadtbahnwaggons wurden stark beschädigt und mussten mit schwerem Gerät geborgen werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren zeitweise mit bis zu 60 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei sperrte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Auf der Hans-Böckler-Allee sowie im Straßenbahnverkehr kam es bis 3 Uhr am Mittwochmorgen zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.10.2023 | 08:30 Uhr