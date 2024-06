Stand: 14.06.2024 07:30 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Motorrad-Unfällen in Hildesheim

In Hildesheim sind am Donnerstag bei Unfällen zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. In beiden Fällen übersahen die Autofahrer nach Angaben der Polizei beim Linksabbiegen die Motorradfahrer. Am Vormittag wurde ein 63-Jähriger am Lerchenkamp schwer verletzt. Er zog sich mehrere Frakturen und Prellungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Abend erlitt bei einem zweiten Unfall eine 21-jährige Motorradfahrerin am Linnenkamp schwere Verletzungen. Auch sie kam laut Polizei in eine Klinik. Die 57-jährige Autofahrerin erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.06.2024 | 06:30 Uhr