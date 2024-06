Stand: 05.06.2024 09:51 Uhr Zwei Jugendliche an den Ricklinger Kiesteichen attackiert

Zwei Jugendliche sind am Dienstagabend an den Kiesteichen im Stadtteil Ricklingen (Region Hannover) von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt worden. Beide sind nach Polizeiangaben an der sogenannten Blauen Brücke mit anderen Personen ins Gespräch gekommen. Aus dieser Gruppe sei dann unvermittelt ein Mann herausgetreten und habe dem 17-Jährigen eine Ohrfeige gegeben, hieß es. Als sein 16-jähriger Begleiter ihm zur Hilfe eilte, habe ihm der Unbekannte mit einer Bierflasche ins Gesicht schlagen wollen. Der Jugendliche konnte jedoch ausweichen. Der mutmaßliche Täter ist den Angaben zufolge etwa 20 bis 25 Jahre alt, sehr schlank und circa 1,90 Meter groß. Als besonders auffällig beschrieben die Jugendlichen im Gespräch mit den Beamten die Frisur des Mannes: Der Unbekannte soll seine hellbraunen Haare zu einem Dutt zusammengebunden haben, die Seiten sollen dagegen kurz rasiert gewesen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat: Insbesondere die Männer, die den Unbekannten nach den Angriffen auf die Jugendlichen zurückgehalten haben sollen, sowie mehrere Angler. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109-3017 entgegen.

