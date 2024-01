Stand: 30.01.2024 12:17 Uhr Zwei Brände in einer Nacht in Mehrfamilienhaus in Rodenberg

In der Nacht zu Montag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Rodenberg im Landkreis Schaumburg gleich zweimal gebrannt. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte zunächst um kurz nach Mitternacht alarmiert, weil ein Paar Schuhe im Treppenhaus in Flammen stand. Gegen 3 Uhr in der Nacht brannte es erneut - dieses Mal in der Waschküche des Hauses. Dabei wurden mehrere Waschmaschinen und Versorgungsleitungen beschädigt. Verletzt wurde bei den Bränden niemand.

30.01.2024 | 08:30 Uhr