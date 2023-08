Stand: 09.08.2023 08:21 Uhr Zwei Blindgänger in Neustadt-Bordenau erfolgreich gesprengt

Im Neustädter Stadtteil Bordenau (Region Hannover) sind Dienstagnachmittag zwei Weltkriegs-Granaten gesprengt worden. Die Flak-Granaten wurden bei Bauarbeiten in einem Wohngebiet entdeckt. Alle Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis von 300 Metern mussten ihre Häuser gegen 15 Uhr verlassen. Knapp zwei Stunden später gaben die Einsatzkräfte Entwarnung. Der Stadt Neustadt am Rübenberge zufolge habe der Einsatz in kurzer Zeit durchführt werden können, weil die Anwohnerinnen und Anwohner gut kooperiert hätten. In dem Neubaugebiet gebe es eine gewisse Routine, weil mehrfach Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden seien.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.08.2023 | 06:30 Uhr