Stand: 14.10.2022 20:45 Uhr Zu viel Winterspeck? Igel steckt in Gartenzaun fest

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Freitagnachmittag die Ortsfeuerwehr Celle-Hauptwache ausgerückt. Wie ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Celle mitteilte, erreichte die Einsatzkräfte eine Meldung, wonach in der Straße Flootlock ein Igel in einem Zaun feststecken würde. Mit einer Rohrzange konnte der Zaun aufgebogen und das Tier so aus seiner misslichen Lage befreit werden. Es könnte sein, dass der Igel diesen Weg in der Vergangenheit häufiger problemlos gewählt hat, aber er sich jetzt im Herbst einfach zu viel Fett für den Winter angefressen hat - und so im Zaun stecken blieb.

