Stand: 29.07.2024 15:36 Uhr Zu spät am Bahnsteig: Frau zieht Notbremse am Hauptbahnhof Hannover

Weil ihre Angehörigen zu spät am Bahnsteig in Hannover waren, hat eine Frau am Freitagnachmittag die Notbremse eines Regionalzugs gezogen. Der Zug war nach Polizeiangaben bereits losgefahren, als er abrupt bremste. Die 54-Jährige wollte die Bahn anhalten, damit ihre Angehörigen noch einsteigen können, so die Polizei. Die Bundespolizei wurde informiert und ermittelt nun unter anderem wegen des Missbrauchs von Notrufen gegen die Frau. Die Notbremse dürfe nur in einem akuten Notfall gezogen werden, so ein Sprecher. Durch einen unerwarteten Stopp könnten sich andere Fahrgäste verletzten - insbesondere wenn sie keinen Sitzplatz gefunden haben. Der Regionalzug fuhr schließlich ohne die 54-Jährige und ihre Begleiter weiter.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr