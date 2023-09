Stand: 07.09.2023 10:29 Uhr Zoo Hannover: Ausstellung zeigt Schönheit der Insektenwelt

Übergroße Fotografien zeigen ab dem Wochenende im Zoo Hannover ausgestorbene und gefährdete Insekten, die aus der Sammlung des American Museum of Natural History ausgewählt wurden. Die Makrofotografien von Levon Biss werden nach Angaben des Zoos erstmals auf zwei bis drei Meter großen Werken in Europa gezeigt. Für jede Nahaufnahme der Schau "Extinct & Endangered" habe der Fotograf etwa vier Wochen benötigt. Teilweise wurden dafür bis zu 10.000 Einzelbilder verwendet. Insekten sind nach Angaben des Zoos die vielfältigste Gruppe von Tieren auf unserem Planeten. Sie machten allein in Deutschland 70 Prozent der heimischen Tierwelt aus. Die Insekten-Ausstellung startet im Zoo Hannover am 9. September.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.09.2023 | 08:30 Uhr