Täter stehlen Geldautomaten - und fliehen mit offenem Kofferraum

Am frühen Montagmorgen haben drei unbekannte Täter in Wunstorf (Region Hannover) einen Geldautomaten gestohlen. Nach Angaben der Polizei rissen sie den Automaten in der Meerstraße am Steinhuder Meer aus der Verankerung und luden ihn in ihr Fluchtauto. Danach flohen sie mit dem weißen Transporter mit Hamelner Kennzeichen - zunächst mit offenem Kofferraum. Nach Angaben einer Zeugin waren die Männer maskiert. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer (05031) 969 40 zu melden.

