Wolf in Region Hannover erlegt - Gen-Analyse steht noch aus

In der Region Hannover ist ein Wolf geschossen worden - wo genau, gibt die Region nicht bekannt. Um welches Tier es sich handelt, solle die Analyse einer Genprobe zeigen. Diese werde voraussichtlich in der kommenden Woche abgeschlossen sein. Die Anfang Oktober erteilte Abschussgenehmigung ruhe momentan, sagte eine Sprecherin. Was ihr zufolge aber bereits feststeht: Der getötete Wolf ist nicht für die zuletzt zahlreichen Nutztierrisse im Raum Burgdorf verantwortlich. Die Tiere sollen von einem Rüden gerissen worden sein. Das jetzt erlegte Tier ist jedoch weiblich.

