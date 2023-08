Stand: 23.08.2023 21:31 Uhr Wolf aus Niedersachsen reißt Lämmer im Kreis Minden-Lübbecke

Ein weiterer Wolf aus Niedersachsen hat in Nordrhein-Westfalen zwei Lämmer gerissen. Der junge Wolfsrüde GW3101m aus Ringelah im Landkreis Gifhorn habe die beiden Lämmer am 22. Juni in Stemwede im Landkreis Minden-Lübbecke getötet, teilte das nordrhein-westfälische Landesumweltamt am Mittwoch mit. Damit handelt es sich um einen anderen Wolf als den, der in Stemwede Ende März ein Schaf und ein Lamm gerissen hatte. Das war Wolf GW3181m aus einem Rudel in Soltau. Für Wolfsschäden an Nutztieren zahlt das Land Nordrhein-Westfalen unter bestimmen Bedingungen Geld, um die wirtschaftlichen Belastungen zu mindern. Tierhaltern wird dringend empfohlen, ihre Tiere mit geeigneten Zäunen zu sichern.

