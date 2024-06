Wetter in Niedersachsen: Warnung vor Gewitter und Dauerregen Stand: 10.06.2024 20:01 Uhr Zum Wochenstart warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Gewitter, Starkregen und heftigen Windböen in Niedersachsen. Vor allem im Nordwesten Ostfrieslands, in Bremerhaven und an der Elbe wird es ungemütlich.

Seit dem Montagnachmittag werden stärkere Niederschläge mit eingelagerten Gewittern erwartet, wie der DWD mitteilte. Punktuell gebe es natürlich Unterschiede - das liege in der Natur der Sache, sagte Julia Schmidt vom DWD dem NDR Niedersachsen. Da die Niederschläge bis Dienstagfrüh dauern könnten, habe der DWD eine amtliche Warnung vor Dauerregen für den Nordwesten Niedersachsens herausgegeben. Es werden demnach unterschiedlich starke Niederschläge von schätzungsweise 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden erwartet.

Tornados in Niedersachsen möglich

Mit Blitz und Donner könnten im westlichen Teil Niedersachsens auch Windböen der Stärken 7 bis 9, zum Teil auch der Windstärke 10 auftreten, heißt es vom DWD. Sturmböen könnten dann Geschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometer pro Stunde aufnehmen. Gänzlich auszuschließen seien auch Tornados nicht - diese seien dann aber sehr kurzlebig, sagte Schmidt. Bis zum frühen Montagabend habe sich alles sehr verhalten gezeigt, so die Meteorologin.

Videos 2 Min Das Wetter für Niedersachsen Ob Sonne, Regen, Sturm oder Glatteis: Das ARD-Wetterstudio liefert die Wettervorhersage für Niedersachsen. (09.06.2024) 2 Min

Tief über der Nordsee bringt Regen und Wind

Grund für die aktuelle Wetterlage ist nach Angaben der Wetterexperten ein kleinräumiges Tief über der Nordsee. Dieses breitete sich im Laufe des Tages in der Nordhälfte Richtung Osten aus. Daran gebunden seien die Niederschläge und Windböen, so Schmidt.

Sommerhoch vorerst nicht in Sicht

Im Laufe des Dienstagmorgens beruhige sich das Wetter zwar etwas, aber dann kämen Schauer hinterher und es könne gewittrig werden, sagte Schmidt. "So richtig sommerlich will es noch nicht werden." Auch in den nächsten Tagen ist laut der Meteorologin kein Sommerhoch in Sicht. Am Mittwoch geht es laut DWD ähnlich wechselhaft weiter. Die Temperaturen liegen demnach bei maximal 16 Grad in Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.06.2024 | 11:00 Uhr