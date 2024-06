Wetter in Niedersachsen: Ein Hauch von Herbst Stand: 11.06.2024 06:46 Uhr Das Wetter bleibt ungemütlich in Niedersachsen: Laut Meteorologen sind heute Starkregen und Gewitter möglich. Auch die Temperaturen sind eher herbstlich: Maximal 17 Grad sind drin.

Zumindest der seit Montag in Teilen des Landes eingesetzte Dauerregen soll im Tagesverlauf abklingen. Vor allem im Nordwesten hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) seit gestern gebietsweise starke Niederschläge mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden erwartet. Darüber hinaus sind heute Gewitter möglich, die teilweise mit stürmischen Windböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde einhergehen. Vor allem an der Nordseeküste soll es stark windig werden.

Mehrere Tiefs bringen Regen - und Kühle

Grund für die aktuelle Wetterlage sind gleich mehrere Tiefs aus Skandinavien, die auch am Dienstag über die Nordsee nach Norddeutschland ziehen. Neben viel Regen drücken diese auch die Temperaturen in den Keller: Maximal 17 Grad werden heute erwartet.

Aussichten: Etwas wärmer - aber regnerisch

Für Mittwoch sehen die Aussichten zumindest in Teilen des Landes besser aus: Insbesondere im Südosten Niedersachsens soll es freundlicher und überwiegend trocken werden. Von der Nordsee sind aber weiterhin Schauer und Wind zu erwarten. Mit maximal 17 Grad bleibt es kühl. In den folgenden Tagen sollen die Temperaturen etwas ansteigen: Am Freitag sind laut Prognose etwa im Raum Göttingen bis zu 22 Grad drin. Gleichwohl soll es bis zum Wochenende größtenteils bewölkt und nass bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 11.06.2024 | 06:00 Uhr