Westschnellweg: Bürger aus Hannover sollen mitplanen

Beim geplanten Ausbau des Westschnellweges in Hannover setzt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr auf einen Bürgerrat. Dazu lädt die Behörde nach eigenen Angaben 2000 zufällig ausgewählte Menschen aus Hannover und der Umgebung ein. 35 von ihnen sollen dann ab Januar in dem Rat sitzen. Ihre Aufgabe ist es, Empfehlungen für den geplanten Ausbau des Westschnellweges zu erarbeiten. Dabei geht es um Themen wie Klimaschutz, Mobilität und Stadtgestaltung. Bürgerwünsche sollen so frühzeitig berücksichtigt werden. Das Dialogforum soll im Frühjahr 2025 starten. Mit dem Gremium reagiert das Land Niedersachsen auf die Proteste, die es in der Vergangenheit beim Ausbau des Südschnellweges in Hannover gegeben hat.

Das Land Niedersachsen reagiert damit auf die Proteste, die es in der Vergangenheit beim Ausbau des Südschnellweges in Hannover gegeben hat.

