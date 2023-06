Stand: 09.06.2023 11:53 Uhr Weltklasse-Windsurfer messen sich auf dem Steinhuder Meer

Auf dem Steinhuder Meer wird am Sonntag die Weltmeisterschaft der Windsurfer in der Raceboard-Klasse eröffnet. Laut Yacht-Club Niedersachsen werden mindestens 80 Teilnehmende aus vielen verschiedenen Ländern erwartet: Sportler aus Argentinien, Australien, Japan, Spanien, Portugal, Frankreich, Polen, Tschechien, der Slowakei und Kroatien sollen dabei sein. Der Club richtet bereits seit einigen Jahren die Deutsche Meisterschaft der Raceboard-Klasse aus - nun geht es darum, den besten der Welt zu ermitteln. Nach Angaben des Yacht-Clubs richtet er den Wettbewerb zusammen mit der Deutschen Windsurfer Vereinigung (DWSV) und der International Windsurfing Association (IWA) aus. Die Wettkämpfe starten am Montag und dauern bis zum 16. Juni.

