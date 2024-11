Weihnachtspostamt in Himmelpforten nimmt wieder Wünsche entgegen Stand: 29.11.2024 07:13 Uhr Kurz vor Weihnachten können Kinder ihre Wünsche und Hoffnungen nach Niedersachsen schicken. Ab heute hat das Weihnachtspostamt in Himmelpforten bei Stade wieder geöffnet.

Schon seit 1962 kümmert sich das Weihnachtspostamt Himmelpforten darum, dass die Wünsche der Kinder das Christkind und den Weihnachtsmann erreichen. Von heute an beantworten ehrenamtliche Helfer in dem Christkindbüro die Anfragen. Mehr als 1.000 Wunschzettel sind in der Filiale bereits eingegangen. Im vergangenen Jahr waren es laut der Deutschen Post rund 25.000. Einsendeschluss in Himmelpforten ist der dritte Advent.

Drei Weihnachtspostämter in Niedersachsen

Das Postamt in Himmelpforten ist in Niedersachsen nicht die einzige Adresse für Wunschzettel: Der kleine Ortsteil Himmelsthür bei Hildesheim ist seit mehr als 50 Jahren Weihnachtspost-Standort. Wenn Kinder aus aller Welt an den Weihnachtsmann oder an das Christkind ihre Wünsche schicken, landen ihre Briefe unter anderem auch hier. Im vergangenen Jahr erreichten das Weihnachtspostamt in Himmelsthür mehr als 50.000 Briefe. In diesem Jahr sollen neun Helfer die Briefe der Kinder beantworten.

Briefe aus der ganzen Welt

Das dritte niedersächsische Postamt in Nikolausdorf bei Cloppenburg nimmt am 1. Advent seine Arbeit auf - zum 59. Mal. Wie in den anderen Filialen fliegen auch in Nikolausdorf Briefe aus der ganzen Welt ein. Damit die Antwort noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest beim Absender eintrifft, müssen Briefe spätestens zehn Tage vor Heiligabend in der Schreibstube in Nikolausdorf eingehen. Ganz wichtig ist es, die Anschrift nicht zu vergessen. Neben den drei Weihnachtspostämtern in Niedersachsen gibt es auch je eine Filiale in Brandenburg, Bayern, Nordrhein-Westfalen und im Saarland.

