Tödliches Autorennen: BGH bestätigt Urteil gegen Fahrer Stand: 04.04.2025 10:52 Uhr Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Urteil des Landgerichts Hannover wegen eines illegalen Autorennens bei Barsinghausen (Region Hannover) für rechtskräftig erklärt. Die beiden Fahrer müssen damit in Haft.

Der BGH in Karlsruhe hat den Beschluss bereits am 26. März gefasst, wie das Gericht am Donnerstag erklärte. Bei der rechtlichen Überprüfung des Urteils des Landgerichts Hannover aus dem vergangenen Jahr hätten sich weder Verfahrensfehler noch sonstige Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben, so das Gericht. Das Urteil ist damit rechtskräftig. Im Juli 2024 hatte das Landgericht im zweiten Rechtsgang eine 42-jährige Frau zu lebenslanger Haft und einen ebenfalls 42-jährigen Mann zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.

Mit Tempo 180 in die Kurve

Videos 1 Min Raserprozess: Lebenslängliche Freiheitsstrafe für Angeklagte Bei einem illegalen Autorennen im Februar 2022 war die Frau in den Wagen einer Familie gerast. Zwei Kinder kamen ums Leben. 1 Min

Das Gericht hatte es als erwiesen angesehen, dass die beiden Fahrer mit ihren Autos mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde nebeneinander hergefahren waren. Auf der einspurigen Straße galt Tempo 70. In einer Kurve hatte die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und war gegen ein entgegenkommendes Auto geprallt. Zwei Brüder im Alter von zwei und sechs Jahren kamen bei dem Unfall ums Leben. Das Urteil fiel nach Angaben des Landgerichts wegen Mordes in zwei Fällen, versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung, zudem wegen eines illegalen Autorennens mit Todesfolge und vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs. Beide Angeklagten hatten Revision eingelegt.

