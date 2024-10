Stand: 23.10.2024 07:21 Uhr Weihnachtspäckchen für Häftlinge: Freiwillige gesucht

Die christliche Straffälligenhilfe Schwarzes Kreuz aus Celle organisiert auch in diesem Jahr wieder Weihnachtsgeschenke für Gefangene. Der Verein ruft Freiwillige dazu auf, zum Fest Pakete in die Justizvollzugsanstalten zu schicken. Nach Angaben der Organisation erleben viele Inhaftierte Weihnachten isoliert. Der Kontakt zu Familien und Freunden breche in der Haftzeit oft ab. Private Geschenke seien wegen aufwendiger Kontrollen nicht erlaubt. Wer mag, solle Pakete mit Lebensmitteln wie Kaffee oder Süßigkeiten im Wert von etwa 30 Euro spenden. Interessierte können sich bis zum 6. Dezember beim Schwarzen Kreuz melden. Die Weihnachtsaktion gibt es seit 1953. Ziel der christlichen Initiative ist es nach eigenen Angaben, Gefangenen zeigen, dass jemand an sie denkt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.10.2024 | 08:30 Uhr