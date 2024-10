Stand: 31.10.2024 18:50 Uhr Unfallfahrer hinterlässt in Hildesheim Spur der Verwüstung

Eine bisher unbekannte "fahrzeugführende Person" hat am frühen Sonntagmorgen mit einem Auto in der Hildesheimer Innenstadt eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Wie die Polizei mitteilte, hatte jemand zunächst in einem Kreisel die Kontrolle über einen Wagen verloren und war dort über eine Verkehrsinsel gefahren. Anschließend sei die Fahrt über einen Gehweg fortgesetzt worden. Danach fuhr die Person laut Polizei abwärts über eine Treppe, bevor es zu einer Kollision mit einem geparkten Auto kam. Verletzt wurde nach Polizeiangaben dabei niemand. Zunächst fand die Polizei nach eigenen Angaben keinen Fahrer am Unfallfahrzeug vor. Erst später sei eine Person zur Unfallstelle zurückgekehrt und habe behauptet, das Auto gefahren zu haben. Die Polizei Hildesheim scheint Zweifel an dieser Darstellung zu haben. Man habe "umfangreiche Maßnahmen zur Spuren- und Beweissicherung getroffen", heißt es in einer Mitteilung.

