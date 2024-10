Stand: 31.10.2024 13:17 Uhr Feuer in Celle: Zwei Wohnungen nach Brand unbewohnbar

Die Feuerwehr ist in Celle am späten Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ausgerückt. Den Angaben zufolge war das Feuer in einem Zimmer einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits aus einem Fenster zur Straßenseite, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Der Brand sei aber schnell unter Kontrolle gebracht worden. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus. Zur Schwere ihrer Verletzungen sowie zur möglichen Brandursache gibt es bisher keine Angaben. Die betroffene Wohnung und eine darüber liegende sind laut Feuerwehr nicht mehr bewohnbar. Insgesamt waren demnach 15 Menschen von dem Brand betroffen.

