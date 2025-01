Strecke Hamburg-Berlin: Bahn verspricht funktionierenden Ersatzverkehr Stand: 06.01.2025 15:58 Uhr Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr mit der Sanierung zahlreicher Bahnhöfe in Mecklenburg-Vorpommern beginnen, unter anderem entlang der Strecke Hamburg-Berlin, in Rostock und in Sternfeld.

Für die Zeit der bevorstehenden Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin hat die Deutsche Bahn (DB) einen funktionierenden Ersatzverkehr und eine gute Kommunikation mit den Reisenden zugesichert. Der für Personenbahnhöfe zuständige Vorstand der DB InfraGo, Ralf Thieme, sagte dem NDR am Montag am Rande der Einweihung eines neuen Haltepunkts am Stadtrand Schwerins, bei der Generalsanierung zwischen Frankfurt und Mannheim habe die Bahn gute Noten von den Reisenden bekommen und werde die Erfahrungen für die Arbeiten zwischen Hamburg und Berlin nutzen. Anders als kurzfristige Streckensperrungen seien Bauarbeiten, die mehrere Monate dauern, viel besser zu planen.

Erfahrungen aus Hessen nutzen

Die DB will zwischen August 2025 und April 2026 die Strecke sperren und die Gleise, die Weichen und die Oberleitungen auf der 278 Kilometer langen Verbindung zwischen den beiden größten deutschen Städten auf Vordermann bringen. Thieme kündigte an, dass während der Generalsanierung Hamburg-Berlin auch neun Bahnhöfe in Mecklenburg-Vorpommern saniert werden, und zwar so, "dass die Reisenden den Unterschied 'vorher-nachher' auch wirklich merken".

Investitionen in Bahnhöfe

Die DB werde 2025 auch in weitere Bahnhöfe investieren. Dazu gehören laut Thieme unter anderem drei Bahnhöfe in und um Rostock sowie die Bahnhöfe Altentreptow und Sternfeld (Mecklenburgische Seenplatte). Soweit möglich und notwendig würden die Bahnsteiglängen auch für den ICE-Verkehr vorbereitet. Thieme wollte sich nicht festlegen, dass der Bahnhof in Neubrandenburg - wie zuletzt im November angekündigt – nach monatelangen Bauarbeiten im März wieder voll funktionsfähig sein wird. Allerdings würden alle Beteiligten intensiv auf diesen Termin hinarbeiten.