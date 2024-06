Stand: 28.06.2024 13:15 Uhr Wasser und Sonnencreme für obdachlose Menschen in Hildesheim

Die Stadt Hildesheim startet ab Juli eine Sommerhilfe für obdachlose Menschen. Sie litten besonders unter heißen Temperaturen im Sommer, weil sie sich nicht in kühlende Wohnungen zurückziehen können, so die Stadt. An verschiedenen Stellen sollen deshalb "Sonnen-Rucksäcke" ausgegeben werden. Diese sind nach Angaben der Stadt gefüllt mit Wasser, einer auffüllbaren Trinkflasche, Sonnencreme, Medikamenten und einem Ratgeber. Darin würden öffentliche Wasserhähne für Trinkwasser aufgelistet und kühle Flächen und Räume empfohlen, in denen sich Menschen in der Mittagshitze kostenlos aufhalten können. Zusätzlich verteilen Streetworker die Rucksäcke auf der Straße.

