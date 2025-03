Stand: 12.03.2025 15:08 Uhr Warnung vor falschen Polizisten: Betrüger in Neustadt aktiv

Die Polizei in Neustadt warnt vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben. Wie die Beamten am Mittwochmittag mitteilten, seien seit dem Morgen bis zum Mittag deswegen bereits sieben Anzeigen eingegangen. Die Betrüger melden sich den Angaben zufolge telefonisch ausschließlich bei älteren Menschen und behaupten, in der Nachbarschaft habe es einen Überfall auf ein älteres Ehepaar gegeben. Dann bieten die angeblichen Polizisten an, zu ihnen nach Hause zu kommen, um Wertgegenstände zu sichern. Die echte Polizei warnt davor, die mutmaßlichen Betrüger in die Wohnung zu lassen. Die Beamten geben an, niemals vorsorglich das Privateigentum der Bürger zu sichern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.03.2025 | 13:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover