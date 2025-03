So schützen Sie sich vor falschen Polizisten Stand: 26.03.2025 15:52 Uhr Immer wieder gibt es in Niedersachsen Fälle, bei denen sich Betrüger als falsche Polizisten ausgeben. Mit dem richtigen Verhalten können Sie sich vor solche Betrugsmaschen schützen.

Die Täter nehmen in erster Linie ältere Menschen ins Visier: Eine wiederkehrende Masche ist dabei das Angebot, nach vermeintlichen Überfällen in der Nachbarschaft, Geld und Wertsachen zu sichern. Die Polizei Hameln gibt Tipps, wie Menschen in solchen Situationen reagieren sollten.

Schutz vor Betrug: Polizei gibt Tipps

Unbekannte grundsätzlich nicht in Haus oder Wohnung lassen

Angebliche Amtspersonen auffordern, den Dienstausweis vorzuzeigen

Beim geringsten Zweifel bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt

Telefonnummern der Behörde selbst heraussuchen

Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten lassen

Am Telefon keine Details zu finanziellen Verhältnissen preisgeben

Am Telefon nicht unter Druck setzen lassen

Geld niemals an unbekannte Personen übergeben

Grundsätzlich: Die Polizei bittet niemals um Geldbeträge

