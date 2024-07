Stand: 25.07.2024 07:13 Uhr Warnung vor Blaualgen am Steinhuder Meer

Die Region Hannover warnt vor Blaualgen im Steinhuder Meer. Das Gesundheitsamt habe in Wasserproben von beiden Badestellen ein erhöhtes Aufkommen an entsprechenden Bakterien gemessen, sagte eine Sprecherin. "Die Region Hannover warnt vor dem Kontakt mit den Bakterien und spricht eine offizielle Blaualgen-Warnung aus." Die betroffenen Bereiche sollten gemieden und Kinder beaufsichtigt werden. An beiden Badestellen wurden Schilder mit Verhaltenshinweisen aufgestellt. Allerdings hänge es vor allem vom Windrichtung ab, an welchen Uferbereichen sich Blaualgen konzentrieren, so die Sprecherin. Da sich das Aufkommen schnell ändern und die Algen an andere Stellen getrieben werden können, sollten Gäste auch an anderen Stellen aufpassen. Auch Hunde sollten im Fall von Blaualgenansammlungen nicht baden und kein Wasser schlucken.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.07.2024 | 06:30 Uhr