Stand: 28.05.2024 06:15 Uhr Blaualgen in Badeseen im Landkreis Nienburg

Im Landkreis Nienburg sind Blaualgen in zwei Badeseen entdeckt worden. Der Badesee "Rolle" bei Nienburg und der "Hämelsee" in der Gemeinde Heemsen wurden deshalb gesperrt, sagte ein Sprecher des Landkreises. Das belastete Wasser könne Allergien, gereizte Schleimhäute oder Magen-Darm-Probleme hervorrufen. Auch Hunde sollten nicht davon trinken, warnt die Behörde. Der Landkreis Nienburg hat entsprechende Warntafeln aufgestellt. Wer blaugrünes Wasser oder Schlieren in einem See entdeckt, könne das dem Fachbereich Gesundheitsdienste melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.05.2024 | 06:30 Uhr