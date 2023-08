WOA: Panzerpioniere aus Holzminden sorgen für sicheren Boden Stand: 04.08.2023 13:52 Uhr Das Wacken Open Air versinkt dieses Jahr im Schlamm. Das Panzerpionierbattallion aus Holzminden unterstützt den Landkreis Steinburg und sorgt mit einer Faltstraße für einen sicheren Rettungsweg.

Die Pioniere aus Holzminden sind mit einem rund 30 Tonnen schweren Spezial-Lkw beim Wacken Open Air im Einsatz. Das Sonderfahrzeug mit Achtrad-Antrieb trägt auf seiner Ladefläche zusammengefaltete Matten, die er vor die eigenen Räder ablegen und sofort befahren kann. Wie ein Sprecher der Holzmindener Panzerpioniere dem NDR in Niedersachsen sagte, hat das Gerät eine 150 Meter lange Faltstraße über eine Wiese verlegt.

Vorgaben des Rettungsdienstes müssen erfüllt werden - Bundeswehr unterstützt

Hintergrund sind die gesetzlichen Vorgaben für den Rettungsdienst. Der Kreis Steinburg organisiert in der Region Wacken den Rettungsdienst. Einsatzwagen müssen innerhalb von zwölf Minuten am Unfallort sein. Wegen des Festivals und des aufgeweichten Bodens war das aber an einer Stelle im Ortsteil Gribbohm nicht gesichert. Deshalb hat der Kreis die Bundeswehr um Hilfe gebeten.

Landrat bedankt sich bei Soldatinnen und Soldaten

Auf der Internetseite des Kreises bedankt sich der stellvertretende Landrat Marco Förster bei den Soldatinnen und Soldaten. Die Bundeswehr trage dazu bei, dass das Wacken Open Air auch in diesem Jahr wieder sicher und reibungslos stattfinden könne.

Weitere Informationen Wacken-Blog: Gutes Wetter, gute Stimmung, gute Bands Etwa 61.000 Metalfans freuen sich über einen Tag ohne viel Regen und mit jeder Menge Bands, Bier und Stimmung. mehr

Dieses Thema im Programm: Regional Hannover | 04.08.2023 | 15:00 Uhr