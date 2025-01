Stand: 15.01.2025 09:14 Uhr Vorreiterrolle: Stadt Hannover weitet Tempo 30 Zonen aus

Autofahrer müssen ab sofort in Hannover auf dem Altenbekener Damm in der Südstadt und auf der Walderseestraße in der List langsamer fahren. Als erste Großstadt in Deutschland setzt Hannover damit auf Hauptverkehrsstraßen auf längere Tempo-30-Strecken. In kurzen Abschnitten gab es auf den beiden Strecken bereits 30er-Zonen, etwa vor Schulen. Die Stadt nutzt nun eine Reform des Straßenverkehrsrechts im vergangenen Herbst. Dadurch ist es erlaubt, die kurzen 30er-Abschnitte unter gewissen Umständen miteinander zu verbinden. Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) erhofft sich dadurch weniger Lärm, weniger Unfälle und mehr Lebensqualität in den Wohnvierteln. Die Stadtverwaltung prüft, auch auf weiteren Hauptverkehrsstraßen längere Tempo-30-Zonen einzurichten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.01.2025 | 06:30 Uhr