Region Hannover führt in weiteren Kommunen Tempo 30 ein Stand: 12.12.2024 14:57 Uhr Das Modellprojekt rund um Tempo-30-Zonen in der Region Hannover geht weiter. In 14 weiteren kommunalen Ortsdurchfahrten soll die Geschwindigkeitsbegrenzung im Dezember nach und nach eingeführt werden.

Die Strecken wurden dabei im Vorfeld gemeinsam mit den jeweiligen Kommunen mit Blick auf Faktoren wie Unfallgeschehen, Radverkehrsführung, ÖPNV-Belegung, Straßenraumgestaltung und angrenzende Bebauung analysiert und ausgewählt, teilte ein Sprecher der Region Hannover mit. Vor vier Jahren hatte die Region die Kommunen dazu aufgerufen, sich für das Tempo-30-Projekt zu melden. Von 120 Bewerbungen wählten Region und Land 17 Versuchskommunen aus. Auch fünf Strecken in der Stadt Hannover seien dabei, sagte Verkehrsdezernent Ulf Birger-Franz im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Bereits seit September gilt auf den drei Pilotstrecken Poggenhagen (Neustadt am Rübenberge), Völksen (Springe) und Wunstorf Tempo 30. Eine ausführliche Nachher-Erhebung für alle 17 Strecken im Umland ist nach Angaben der Region für das Frühjahr 2025 vorgesehen. Dann soll auch die Einführung der noch ausstehenden Tempo-30-Zonen in der Landeshauptstadt folgen.

Auch in der Ortsdurchfahrt Steinwedel gilt jetzt Tempo 30

Eine der 14 weiteren Kommunen ist Steinwedel (Stadt Lehrte). "Wir liegen ja zwischen Lehrte und Burgdorf und das ist der Weg zur Autobahn. Und viele, die aus Burgdorf zur Autobahn fahren, fahren hier lang. Morgens und abends, um zur Auffahrt auf die A2 in Lehrte zu kommen", sagt Ortsbürgermeister Jens Utermann (SPD). Er sei fest davon überzeugt, dass Tempo 30 dem Ort helfe, mit der Verkehrsproblematik fertig zu werden. Utermann hofft, dass aus dem Versuch eine dauerhafte Lösung wird.

Hier gilt in der Region Hannover schrittweise Tempo 30

Barsinghausen, Ortsdurchfahrt Eckerde (K239)

Burgdorf, Ortsdurchfahrt Ehlershausen (K117)

Garbsen, Ortsdurchfahrt Frielingen (Bürgermeister-Wehrmann-Straße)

Hemmingen, Ortsdurchfahrt Hemmingen Westerfeld (Dorfstraße)

Isernhagen, Ortsdurchfahrt Kirchhorst (K113)

Lehrte, Ortsdurchfahrt Steinwedel (Dorfstraße)

Pattensen, Ortsdurchfahrt Schulenburg (K204)

Ronnenberg, Ortsdurchfahrt Empelde (K234)

Seelze, Ortsdurchfahrt Letter (B441)

Sehnde, Ortsdurchfahrt Höver (K142)

Uetze, Ortsdurchfahrt Eltze (K127)

Wennigsen, Ortsdurchfahrt Sorsum (Weetzener Straße)

Gehrden, Ortsdurchfahrt Northen (K230)

Wedemark, Ortsdurchfahrt Hellendorf (Hellendorfer/Sommerbosteler Straße)

