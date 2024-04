Stand: 12.04.2024 04:31 Uhr Vor Niedersachsen-Derby: DHL-Fahrzeuge in Hannover beschmiert

In Hannover-Anderten haben Unbekannte 17 Fahrzeuge des Paketzusteller DHL beschmiert. Nach Angaben der Polizei steht die Aktion vermutlich im Zusammenhang mit dem Niedersachsen-Derby in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Die Transporter seien mit den Buchstaben "BTSV" versehen worden, hieß es. Dabei handelt es sich um die Initialen von Eintracht Braunschweig. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 20.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Die Ermittler suchen nach Zeugen. Das Niedersachsen-Derby zwischen Eintracht Braunschweig und Hannover 96 findet am Sonntag unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in Braunschweig statt. Beide Fanlager gelten als tief verfeindet. Anpfiff ist um 13.30 Uhr.

