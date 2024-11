Stand: 24.11.2024 16:07 Uhr Vom Aussterben bedroht: Moorfrosch ist "Lurch des Jahres 2025"

Der Moorfrosch ist "Lurch des Jahres 2025". Dazu ernannt hat ihn die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT) mit Sitz in Salzhemmendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont). Die DGHT beschäftigt die sich mit der Erforschung von Amphibien und Reptilien. Der Moorfrosch ist laut DGHT kaum größer als ein Daumen und sei einer der Verlierer des Klimawandels. In Süddeutschland sei er vom Aussterben bedroht. Mit der Auszeichnung will die DGHT für den Schutz der Art werben. Die Zahl der Moorfrösche habe in den vergangenen Jahren bundesweit dramatisch abgenommen, begründete die DGHT ihre Wahl. Durch den Klimawandel eignen sich demnach immer weniger Gebiete in Deutschland als Lebensraum für den Moorfrosch. Er leide unter Trockenheit im Sommer, der Entwässerung der Moore, der Versauerung von Laichgewässern und dem Absinken des Grundwasserspiegels. Bundesweit leben nach Angaben des Wildtierökologen Moritz Ott etwa 20 Arten in freier Natur. 60 Prozent davon seien vom Aussterben bedroht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Artenschutz