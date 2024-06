Vogel löst Stromausfall und Störung im S-Bahn-Verkehr aus Stand: 19.06.2024 15:35 Uhr Bei der S-Bahn Hannover kommt es seit dem frühen Mittwochmorgen zu Zugausfällen und Einschränkungen. Grund war ein nächtlicher Stromausfall im Umspannwerk Barsinghausen. Ein Vogel hatte die Störung ausgelöst.

Vom Stromausfall waren in der Nacht auf Mittwoch zeitweise auch viele Haushalte im Süden der Region Hannover betroffen. Grund für die Störung sei ein Vogel gewesen, der im Umspannwerk Barsinghausen auf einer Hochspannungsspule gelandet sei, sagte eine Sprecherin des Energieversorgers Avacon. So etwas komme sehr selten vor. Die Störung sei durch Techniker schnell behoben worden. Der Stromausfall dauerte knapp eine halbe Stunde. Wie viele Haushalte davon betroffen waren, sagte die Sprecherin nicht.

S-Bahn-Verkehr teilweise weiterhin gestört

Der Stromausfall löste zudem eine Störung im Stellwerk Weetzen aus. Nachdem diese am Mittwochmorgen zunächst behoben schien, fiel das Stellwerk nach Angaben des S-Bahn-Betreibers Transdev erneut aus. Am Nachmittag teilte das Verkehrsunternehmen mit, die Stellwerkstörung sei "teilweise behoben". Die S-Bahnlinien S1 und S2 nahmen demnach am Nachmittag wieder ihren planmäßigen Betrieb auf. Auf der S5 in Richtung Springe kommt es nach Auskunft einer Sprecherin bis in die frühen Morgenstunden am Donnerstag weiterhin zu erheblichen Verspätungen. Parallel zu den Zügen der S5 werden laut Transdev bis in den Abend zusätzlich Busse eingesetzt, um die Verbindung zum Flughafen in Langenhagen zu unterstützen. Die Express-Linien S21 und S51 fallen laut Transdev bis Donnerstag aus.

