Vierjährigen getötet: Landgericht Hannover spricht heute Urteil gegen Eltern Stand: 11.12.2023 00:00 Uhr Im Prozess um einen getöteten Vierjährigen aus Barsinghausen soll heute das Urteil fallen. Die eigene Mutter und ihr Partner hatten den Jungen schwerst misshandelt. Die Anklage fordert lebenslang.

Zudem forderte die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Hannover die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Das hieße, dass eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren für beide Angeklagten unwahrscheinlich wäre. Wie Oberstaatsanwältin Bianca Vieregge ausführte, hatte der Vierjährige ein kaum vorstellbares Martyrium erlitten, bevor er am 12. oder 13. Januar 2023 starb. Die Staatsanwaltschaft sieht die Mordmerkmale Grausamkeit und niedrige Beweggründe.

Videos 1 Min Getöteter Junge in Barsinghausen: Hat das Jugendamt versagt? Gegen zwei Mitarbeiterinnen wird nun auch ermittelt - wegen Körperverletzung im Amt durch Unterlassen. (25.07.2023) 1 Min

Vierjähriger Junge offenbar mehrere Monate gequält

Die 29-jährige Mutter und ihr 34 Jahre alter Lebensgefährte hätten den Jungen monatelang schwerst körperlich und seelisch misshandelt, so die Anklage. Außerdem sei das Kind mit Entzug von Essen und Trinken bestraft worden. Das unterernährte Kind musste stundenlang nackt mit erhobenen Händen knien, zeitweise sei es unbekleidet und ohne Decke über Nacht in eine dunkle Abstellkammer gesperrt worden. Nach unzähligen Schlägen unter anderem mit einem Fleischklopfer sei der lebensgefährlich verletzte Junge in das Zimmer seiner sechsjährigen Schwester gelegt worden, so Vieregge.

Oberstaatsanwältin zeigt sich schockiert über Gewalt

Das Kind sei schließlich langsam und mit erheblichen Schmerzen gestorben, weil die Erwachsenen keinen Arzt geholt haben. Erst am nächsten Tag rief der 34-Jährige demnach den Rettungsdienst, die Mutter startete Wiederbelebungsversuche. Das Paar behauptete dann, der Junge habe sich bei einem Treppensturz verletzt.

Mutter und Partner schickten sich Fotos der Misshandlungen

Im Verlauf des Prozesses hatten die beiden Angeklagten eine Vielzahl der Vorwürfe eingeräumt - schließlich belegten Chat-Verläufe und im Chat versendete Fotos des Jungen Absprachen über Gewaltexzesse.

Verteidiger: Angeklagter hatte keinen Tötungsvorsatz

Der Verteidiger des 34-Jährigen, Timo Rahn, forderte für seinen Mandanten eine höchstens zehnjährige Haftstrafe lediglich wegen schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen und Freiheitsberaubung. Sein Mandant habe laut Gutachten mit dem Fleischklopfer gegen den Rücken, die Beine, Hände und Arme geschlagen und keinen Tötungsvorsatz gehabt. Der Verteidiger der Frau forderte für seine Mandantin eine Freiheitsstrafe von höchstens zwölf Jahren. Die Frau habe während des Zusammenlebens mit ihrem neuen Partner ihr "Normgefühl" und ihren "Mutterinstinkt" verloren.

