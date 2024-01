Stand: 23.01.2024 12:24 Uhr Vier Verletzte bei Brand einer Wohnung in Hannover

Bei einem Brand in einer Dachgeschosswohnung in Hannover sind am Dienstagmorgen vier Menschen verletzt worden. Einige konnten vor Ort behandelt werden, andere wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter ihnen sei auch ein Feuerwehrmann. Am frühen Morgen wurde die Feuerwehr Hannover zu dem Brandort im Stadtteil Linden gerufen. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Die Brandursache ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst ermittelt. Vor Ort wurden Spuren gesichert und Zeugen befragt.

