Stand: 10.12.2022 08:52 Uhr Viele Beschäftigte krank: Ausfälle bei S-Bahn Hannover

Am Samstag fällt bei der S-Bahn Hannover mindestens jede vierte Fahrt aus. Grund seien viele kranke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie der Betreiber Transdev bekannt gab. Das gesamte Netz der S-Bahn wird demnach in den kommenden Tagen von Ausfällen betroffen sein. Am Samstag sei die Ausfallquote besonders hoch, weil sich kurzfristig weitere Triebfahrzeugführerinnen und -führer krank gemeldet hätten, sagte ein Sprecher. Fahrgäste sollten sich vorab online informieren, ob ihre Bahn fährt.

