Stand: 06.12.2016 14:41 Uhr Videovernehmung soll junge Opfer schützen

Am Justizzentrum Hildesheim sollen vor allem minderjährige Missbrauchsopfer künftig vor Videokameras vernommen werden. Dadurch bleibe ihnen ein erneutes Zusammentreffen mit den mutmaßlichen Tätern erspart, sagte ein Sprecher des Landgerichts bei der Vorstellung des neuen Verfahrens. Gerade für Kinder sei es in hohem Maße belastend, wenn sie die Tat vor Gericht noch einmal durchleben müssten. Die Videovernehmung soll schon im Ermittlungsverfahren zum Einsatz kommen, so dass das Opfer in der Hauptverhandlung nicht mehr aussagen muss.

Beschuldigter kann Aussage live verfolgen

Bei der neuen Methode sitzt die zu vernehmende Person in einem Raum mit dem Richter. Mehrere Kameras übertragen die Befragung direkt in einen Nebenraum, wo der Beschuldigte mit seinem Anwalt sowie der Staatsanwaltschaft die Aussage live verfolgen können. Das sei aus strafprozessualen Gründen vorgeschrieben, sagte der Sprecher gegenüber NDR.de. Dem mutmaßlichen Täter werde so rechtliches Gehör eingeräumt. Außerdem könnten er oder sein Verteidiger im Anschluss an die Vernehmung über den Richter Nachfragen stellen. Die Aussagen werden zudem aufgezeichnet, damit sie später in der Hauptverhandlung verwendet werden können. Die Justizbehörden versprechen sich von der neuen Technik neben dem besseren Opferschutz auch eine Beschleunigung der Verfahren.

Kosten liegen bei 15.000 Euro

Die Opfer-Befragungen mit Videokameras werden den Angaben zufolge bereits in Braunschweig und Hannover angewandt. Langfristig sollten sie in ganz Niedersachsen eingeführt werden. In Hildesheim habe die Anschaffung und Einrichtung der Technik insgesamt 15.000 Euro gekostet.

