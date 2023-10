Stand: 02.10.2023 10:26 Uhr Versteckte App gegen häusliche Gewalt in Region Hannover

Im Kampf gegen häusliche Gewalt gibt es in der Region Hannover ab sofort eine App, die Betroffenen helfen soll. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums läuft die App des Vereins "Gewaltfrei in die Zukunft" versteckt auf dem Smartphone. Sie wird in der Region Hannover und in Berlin als Pilotprojekt angeboten. Das Ministerium fördert das Projekt mit 3,7 Millionen Euro. Die App bietet unter anderem ein Gewalttagebuch, das Übergriffe gerichtsverwertbar dokumentiert. Außerdem gibt es Hinweise auf Hilfseinrichtungen. Hinzukommen soll ein lautloser Notruf. Das Ministerium verweist auf das aktuelle Lagebild "Häusliche Gewalt" des Bundeskriminalamts. Demnach wird statistisch betrachtet an jedem dritten Tag eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet.

