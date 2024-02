Stand: 08.02.2024 09:58 Uhr Versicherer Talanx erzielt 2023 einen Rekordgewinn

Der Versicherungskonzern Talanx mit Sitz in Hannover hat 2023 einen Rekordgewinn erzielt. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, rechnet er mit 1,58 Milliarden Euro Gewinn. Das ursprüngliche Jahresziel betrug etwa 1,4 Milliarden Euro. Auch der Versicherungsumsatz übertraf mit 43,2 Milliarden Euro die erwarteten 42 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite liege mit 16,6 Prozent ebenfalls über der angestrebten Zielmarke von 10 Prozent. Die positive Entwicklung des Konzernergebnisses sei geprägt durch das Ergebniswachstum in allen Geschäftsbereichen, "Großschadenleistungen innerhalb des veranschlagten Budgets und auch inflationsbedingte Preissteigerungen", hieß es. Der Vorstand strebe eine Dividende für 2023 an, die über den vor einem Jahr gezahlten zwei Euro pro Aktie liege. Wie viel genau, soll am 21. März bekanntgegeben werden. Zu den Marken des Konzerns zählen unter anderem HDI und Hannover Rück.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min