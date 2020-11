Stand: 06.11.2020 09:14 Uhr Verpuffung in Keller in Ronnenberg - Bewohner unverletzt

Im Keller eines Doppelhauses in Ronnenberg in der Region Hannover ist es am Donnerstagabend zu einer Verpuffung gekommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Familie mit zwei Kindern habe sich unverletzt retten können, sagte eine Polizeisprecherin. Die Ursache der Verpuffung und des Brandes ist noch unklar. Das Haus im Ortsteil Weetzen sei nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liege bei rund 150.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.11.2020 | 09:30 Uhr