Stand: 21.11.2023 07:07 Uhr Vermisster aus Pattensen wieder aufgetaucht

Der verschwundene 55-Jährige aus Pattensen (Region Hannover) ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatten Mitarbeitende eines Sicherheitsdienstes den Vermissten am Montagabend gegen 23 Uhr am Hauptbahnhof Hannover angetroffen und die Polizei alarmiert. Die Beamten erkannten den Mann wieder und forderten einen Rettungswagen an. Der 55-Jährige wurde daraufhin sofort ins Krankenhaus gebracht, um seinen Gesundheitszustand zu prüfen. Laut Polizeiangaben hatte der Mann am Samstag nach einer Behandlung in Hannover-Kirchrode das Krankenhaus auf eigene Verantwortung verlassen, ein Angehöriger sah ihn demnach zuletzt am Hauptbahnhof Hannover. Da der Vermisste auf Medikamente angewiesen ist, fürchtete die Polizei eine Gesundheitsgefährdung.

