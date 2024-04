Stand: 01.04.2024 18:30 Uhr Vermisster 85-Jähriger aus Lehrte leblos aufgefunden

Der seit Ostersonntag in Lehrte in der Region Hannover vermisste 85-Jährige ist am Montagnachmittag leblos aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann von Einsatzkräften in der Nähe eines Industriegebiets entdeckt. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Aufgrund einer Erkrankung und einer damit verbundenen Orientierungslosigkeit hatte die Polizei bereits im Vorfeld nicht ausgeschlossen, dass sich der Senior in einer hilflosen Lage befinden könnte und daraufhin eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Die Polizei bedanke sich bei allen, die die Suche unterstützt haben, heißt es in einer am Abend veröffentlichten Polizeimeldung.

