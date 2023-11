Stand: 07.11.2023 16:05 Uhr Vermisster 72-Jähriger aus Hannover ist wieder aufgetaucht

Ein 72-jähriger Mann aus Hannover, der seit knapp zwei Wochen vermisst worden war, ist am Dienstag wieder aufgetaucht. Der gesetzliche Betreuer des an Demenz erkrankten und orientierungslosen Mannes hatte ihn am 26. Oktober als vermisst gemeldet. Die Polizei hatte nicht ausgeschlossen, dass sich der 72-Jährige in hilfloser Lage befindet und mithilfe eines Fotos und einer Personenbeschreibung nach ihm gesucht. Am Dienstag konnten die Beamten seinen Aufenthaltsort ermitteln und nahmen die Öffentlichkeitsfahndung zurück.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Senioren