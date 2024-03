Stand: 07.03.2024 06:46 Uhr Vermisste Seniorin aus Pflegeheim in Hannover gefunden

Eine 71 Jahre alte Vermisste aus Hannover ist wohlbehalten angetroffen worden. Der Polizei zufolge war die an Demenz erkrankte Seniorin am Mittwoch aus einem Seniorenheim an der Lister Meile verschwunden. In der Nacht zu Donnerstag sei sie dann in der Region Hannover gefunden worden. Die Polizei bedankt sich einer Mitteilung zufolge für die Unterstützung bei der Suche nach der Frau.

